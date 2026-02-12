Willi Weitzel will’s wissen: Wovon träumen Kinder im Vogtland?

Rodewisch. Karohemd, Jeans und breites Lachen: So kommt der aus dem Kinderfernsehen bekannte Moderator Willi Weitzel am 14. Februar nach Rodewisch (15/18 Uhr, Ratskellersaal). „Freie Presse“ verlost 2 x 2 Karten und sprach mit Willi Weitzel über Kindermut und -träume. Welche Ratschläge von Eltern er für gefährlich hält.

Freie Presse: Willi, in Ihrer Show geht es um Träume, Mut und das Leben. Welche Idee steckt dahinter? Freie Presse: Willi, in Ihrer Show geht es um Träume, Mut und das Leben. Welche Idee steckt dahinter?