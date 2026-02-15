Willi Weitzel zu Gast im Vogtland: Wie Kinder viel Zeit zum Träumen gewinnen und kreativer werden

Mit seiner Show „Und wovon träumst du?“ hat der aus dem Kinderfernsehen bekannte Moderator Willi Weitzel am Samstag zweimal den Rodewischer Ratskellersaal gefüllt. Dabei ging es nicht nur um Träume.

Die Show „Willi wills wissen" kennt jedes Kind im Saal. Auch jeder Erwachsene. Dass sie den Fernsehmoderator jenes Reportageformats irgendwann mal persönlich erleben könnten, dachten vor kurzer Zeit wohl die wenigsten. Am Samstag stand Willi Weitzel gleich zweimal auf der Rodewischer Ratskellerbühne: am Nachmittag und Abend. Die erste...