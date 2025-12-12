MENÜ
Naschen war an den Ständen der tschechischen Gäste ausdrücklich erwünscht.
Naschen war an den Ständen der tschechischen Gäste ausdrücklich erwünscht. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Tschechische Weihnachtsbräuche: Karpfen statt Gänsebraten in Chyše
Von Silvia Kölbel
Das vogtländische Dorf Steinberg und die bömische Stadt Chyše sind seit Jahren partnerschaftlich verbunden. Die Adventszeit bot am Freitag den passenden Anlass für ein Treffen. Was es zu erleben gab.

In Chyše essen die Leute zu Weihnachten keinen Gänsebraten. In der böhmischen Stadt und vielen anderen Orten dieser Gegend kommt Karpfen auf den Tisch. Diese und andere Erkenntnisse über tschechische Weihnachtsbräuche gewannen die Steinberger am Freitag, als sie Besuch bekamen aus der tschechischen Partnerstadt. Anlass war der Lebendige...
