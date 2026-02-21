MENÜ
Einen Parkscheinautomaten haben Unbekannte in Grünbach aufgebrochen.
Einen Parkscheinautomaten haben Unbekannte in Grünbach aufgebrochen.
Auerbach
Unbekannte knacken Automat an Loipe im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Täter hatten es auf den Parkscheinautomaten am Parkplatz Loipenhaus in Grünbach abgesehen und versuchten, einen weiteren Automaten aufzubrechen.

Unbekannte Täter haben in Grünbach einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Ziel der Attacke war der Automat am Parkplatz Loipenhaus, dem Einstieg für die Loipen um den Rehhübel und Ausgangspunkt für die Allwetterloipe. Wie die Polizei am Samstag informierte, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 13. Februar, 9 Uhr, und Freitag, 20....
