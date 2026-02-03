Vandalismus an der Loipe im Vogtland: Parkautomaten aufgebrochen

Auerbach
Ziel von brachialer Gewalt wurde nun der Wintersportort Grünbach.
Die Beute ist gering, der Schaden für die Gemeinde Grünbach groß. Zwischen Sonntag und Montagfrüh brachen Unbekannte drei Parkscheinautomaten im Ort auf. Betroffen waren die Automaten am Loipenhaus, an der Ganzjahres-Loipe sowie am Badeteich an der Sperrmauer. Die Parkplätze, von denen man direkt in die Langlaufloipe einsteigen kann, sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.