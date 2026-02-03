MENÜ
Parkautotmat wurden in Grünbach aufgebrochen. Bild: Symbolfoto: Light Impression
Parkautotmat wurden in Grünbach aufgebrochen. Bild: Symbolfoto: Light Impression
Auerbach
Vandalismus an der Loipe im Vogtland: Parkautomaten aufgebrochen
Von Cornelia Henze
Ziel von brachialer Gewalt wurde nun der Wintersportort Grünbach.

Die Beute ist gering, der Schaden für die Gemeinde Grünbach groß. Zwischen Sonntag und Montagfrüh brachen Unbekannte drei Parkscheinautomaten im Ort auf. Betroffen waren die Automaten am Loipenhaus, an der Ganzjahres-Loipe sowie am Badeteich an der Sperrmauer. Die Parkplätze, von denen man direkt in die Langlaufloipe einsteigen kann, sind...
Mehr Artikel