Unfall auf Ampelkreuzung im Vogtland: Drei Verletzte

Am Montagvormittag hat es in Rebesgrün auf der B 169 gekracht.

Eine folgenschwerer Auffahrkollision hat sich am Montag gegen 11.05 Uhr an einer Ampelkreuzung in Rebesgrün ereignet. Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin bremste auf der B 169 in Richtung Rodewisch, als die Ampel auf Gelb schaltete. Eine 25-jährige Deutsche im VW fuhr auf den Fiat auf, wodurch beide Fahrzeuge auf die Kreuzung geschoben wurden. Laut...