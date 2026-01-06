Unfall auf der Autobahn bei Treuen: Kraftfahrer stehen eine Stunde im Stau

Auerbach
Eine BMW-Fahrerin schlitterte am Dienstagnachmittag auf der A 72 gegen die Leitplanke. Die Frau wurde schwer verletzt.
Ab 16 Uhr ging nach der Autobahnab- und auffahrt Treuen nichts mehr. Kurz zuvor war eine BMW-Fahrerfahrerin dort in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs. Sie fuhr auf der rechten Fahrbahn und schleuderte, vermutlich aus Witterungsgründen, nach rechts gegen die Leitplanke. Von dort wurde der Wagen quer über die Fahrbahn an die Mittelleitplanke...
