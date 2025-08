Unfall auf der B 169 im Vogtland: Hoher Sachschaden

Am Knotenpunkt der Bundesstraße 169 und der Eicher Spange in Auerbach hat es am Donnerstagabend gekracht.

Unfall am Knotenpunkt Eicher Spange/B 169 unweit des Auerbacher Kauflandes. Dort kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Polizei gibt den Zeitpunkt des Unfalls mit 17.30 Uhr an. Ein 66-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Rodewisch unterwegs und wollte an dem Verkehrsknoten nach links in Richtung Auerbach abbiegen....