Regionale Nachrichten und News
  Unilever-Arbeiter im Vogtland erhalten Gehaltsplus in drei Stufen: „Wir sind zufrieden"

Im Mai streikten die Unilever-Arbeiter, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Im Mai streikten die Unilever-Arbeiter, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Im Mai streikten die Unilever-Arbeiter, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Im Mai streikten die Unilever-Arbeiter, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Unilever-Arbeiter im Vogtland erhalten Gehaltsplus in drei Stufen: „Wir sind zufrieden“
Von Florian Wunderlich
Die Unilever-Mitarbeiter in Auerbach erhalten mehr Geld. Nach den zähen Verhandlungen im Tarifkonflikt wurde nun ein Kompromiss gefunden. Das sieht der neue Tarifvertrag vor.

Die Arbeitnehmer des Unilever-Werks in Auerbach bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt mitteilte, habe man in der dritten Verhandlungsrunde am 29. Juli eine Einigung im Tarifkonflikt mit dem Konzern erzielen können. Demnach erhöhen sich die Löhne in drei Schritten bei einer Laufzeit von zwei Jahren.
