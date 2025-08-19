Unilever-Arbeiter im Vogtland erhalten Gehaltsplus in drei Stufen: „Wir sind zufrieden“

Auerbach
Die Unilever-Mitarbeiter in Auerbach erhalten mehr Geld. Nach den zähen Verhandlungen im Tarifkonflikt wurde nun ein Kompromiss gefunden. Das sieht der neue Tarifvertrag vor.
Die Arbeitnehmer des Unilever-Werks in Auerbach bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt mitteilte, habe man in der dritten Verhandlungsrunde am 29. Juli eine Einigung im Tarifkonflikt mit dem Konzern erzielen können. Demnach erhöhen sich die Löhne in drei Schritten bei einer Laufzeit von zwei Jahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.