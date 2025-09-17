„Unterschätzte Themen“: Vogtländer präsentieren Region in Chemnitz

Auerbach
Eine Initiative unter Federführung des Kunstfördervereins Falkart war jetzt in der Kulturhauptstadt zu Gast. Was sie im Gepäck hatten.
Das Vogtland hat sich im Kulturhauptstadtjahr im Herzen der Chemnitzer Industriekultur als Region sichtbar gemacht. Wie der Falkensteiner Kunstförderverein Falkart mitteilt, sei dies mit Hilfe des Tourismusverbandes Vogtland sowie des Vogtlandmuseums in Plauen gelungen. Die Initiative präsentierte ihren „Vogtländischen Kunstpfad“ im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.