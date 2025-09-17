Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Plauener Hans Weisbach (l.) und der Falkensteiner Rainer Döhling im Gespräch in Chemnitz.
Der Plauener Hans Weisbach (l.) und der Falkensteiner Rainer Döhling im Gespräch in Chemnitz. Bild: Petra Macht
Auerbach
„Unterschätzte Themen“: Vogtländer präsentieren Region in Chemnitz
Redakteur
Von Sabine Schott
Eine Initiative unter Federführung des Kunstfördervereins Falkart war jetzt in der Kulturhauptstadt zu Gast. Was sie im Gepäck hatten.

Das Vogtland hat sich im Kulturhauptstadtjahr im Herzen der Chemnitzer Industriekultur als Region sichtbar gemacht. Wie der Falkensteiner Kunstförderverein Falkart mitteilt, sei dies mit Hilfe des Tourismusverbandes Vogtland sowie des Vogtlandmuseums in Plauen gelungen. Die Initiative präsentierte ihren „Vogtländischen Kunstpfad“ im...
Mehr Artikel