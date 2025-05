Verdächtige Aktivitäten in Rodewisch? Polizei sucht nach Zeugen

An einer Rodewischer Tankstelle hat es offenbar einen Einbruchsversuch gegeben. Was steckt hinter dem nächtlichen Vorfall?

Die Polizei meldet einen mutmaßlichen Einbruchsversuch in eine Rodewischer Tankstelle: Die Scheibe der Eingangstür der Tankstelle an der Lengenfelder Straße wies am Dienstagmorgen einen Sprung auf. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter versucht, durch die zerstörte Scheibe in das Innere des Gebäudes einzudringen. Die Tatzeit lag ersten...