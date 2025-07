Verein im Vogtland löst sich auf: „Am Ende hat sich sogar ein Vorstandsmitglied per E-Mail verabschiedet“

Rodewischer haben es bemerkt und vermisst: 2025 gab es erstmals kein Mittsommernachtsfest im Juni. Das hat seinen Grund.

Per 1. Juli hat sich der Rodewischer Gewerbeverein aufgelöst. „Es hat keinen mehr so richtig interessiert. Die wenigsten der Gewerbetreibenden wollten mehr mitziehen“, bedauert Vereinschef Holger Liebold. Die Gründe sind vielschichtig. Es gibt immer weniger Läden in der Innenstadt. Manche haben altershalber ihr Geschäft geschlossen oder...