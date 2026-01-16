Verein plant neue Oberschule in Auerbach: Start im neuen Schuljahr steht auf der Kippe

Das kommt überraschend: Das Hoffnungswerk Vogtland will mit einer neuen Oberschule im Göltzschtal an den Start gehen – und zwar schon ab August. Der straffe Zeitplan wankt. Ist das Angebot unerwünscht?

Seit 20 Jahren betreibt der Verein Hoffnungswerk Vogtland aus Oelsnitz eine Oberschule in Schöneck. 2018 folgte die Außenstelle in Bad Elster. Nun plant der freie Träger ein Schulangebot im Göltzschtal. Der diakonische Verein, der vormals als Obervogtländischer Verein für Innere Mission Marienstift auftrat, will ab dem neuen Schuljahr mit...