MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Verein plant neue Oberschule in Auerbach: Start im neuen Schuljahr steht auf der Kippe

Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland. Der Verein will eine Oberschule im Göltzschtal.
Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland. Der Verein will eine Oberschule im Göltzschtal. Bild: Florian Wunderlich
Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es die Evangelische Oberschule in Schöneck. Die Schülerzahlen steigen stetig, auch der Anteil von Kindern aus dem Göltzschtal.
Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es die Evangelische Oberschule in Schöneck. Die Schülerzahlen steigen stetig, auch der Anteil von Kindern aus dem Göltzschtal. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die Oberschule in Auerbach wäre eine Außenstelle der Schönecker Bildungseinrichtung.
Die Oberschule in Auerbach wäre eine Außenstelle der Schönecker Bildungseinrichtung. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv
Knut Kirsten ist Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales im Auerbacher Rathaus, wo man den Bedarf für eine weitere Oberschule in Frage stellt.
Knut Kirsten ist Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales im Auerbacher Rathaus, wo man den Bedarf für eine weitere Oberschule in Frage stellt. Bild: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach/Archiv
Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland. Der Verein will eine Oberschule im Göltzschtal.
Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland. Der Verein will eine Oberschule im Göltzschtal. Bild: Florian Wunderlich
Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es die Evangelische Oberschule in Schöneck. Die Schülerzahlen steigen stetig, auch der Anteil von Kindern aus dem Göltzschtal.
Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es die Evangelische Oberschule in Schöneck. Die Schülerzahlen steigen stetig, auch der Anteil von Kindern aus dem Göltzschtal. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die Oberschule in Auerbach wäre eine Außenstelle der Schönecker Bildungseinrichtung.
Die Oberschule in Auerbach wäre eine Außenstelle der Schönecker Bildungseinrichtung. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv
Knut Kirsten ist Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales im Auerbacher Rathaus, wo man den Bedarf für eine weitere Oberschule in Frage stellt.
Knut Kirsten ist Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales im Auerbacher Rathaus, wo man den Bedarf für eine weitere Oberschule in Frage stellt. Bild: Hagen Hartwig/Stadt Auerbach/Archiv
Auerbach
Verein plant neue Oberschule in Auerbach: Start im neuen Schuljahr steht auf der Kippe
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das kommt überraschend: Das Hoffnungswerk Vogtland will mit einer neuen Oberschule im Göltzschtal an den Start gehen – und zwar schon ab August. Der straffe Zeitplan wankt. Ist das Angebot unerwünscht?

Seit 20 Jahren betreibt der Verein Hoffnungswerk Vogtland aus Oelsnitz eine Oberschule in Schöneck. 2018 folgte die Außenstelle in Bad Elster. Nun plant der freie Träger ein Schulangebot im Göltzschtal. Der diakonische Verein, der vormals als Obervogtländischer Verein für Innere Mission Marienstift auftrat, will ab dem neuen Schuljahr mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
17:30 Uhr
4 min.
Gästebetten im Göltzschtal sind knapp: Übernachten im Möbelhaus? Oder baut Auerbach ein Hotel für die Gartenschau?
Annett Lee bereitet das Zimmer für Gäste im „Kerkermeister“. Dort können bis zu zehn Personen übernachten. Kleine Anbieter können den Bedarf zur Laga aber nicht decken.
Rund 400.000 Besucher werden zur Laga 2029 ins Göltzschtal kommen. Dort gibt es viel Grün, aber wenig Übernachtungsbetten und kein Hotel. Die Laga-Macher haben die Misere erkannt und einen Plan.
Cornelia Henze
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.12.2025
2 min.
Neue Stelle im Auerbacher Rathaus: Energiemanager soll beim Sparen helfen – aber nicht nur
Der Energiemanager in Auerbach soll bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung helfen.
Die Stadtverwaltung Auerbach sucht einen Energiemanager und folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen im Göltzschtal. Welche Herausforderungen auf den Energiemanager warten.
Florian Wunderlich
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel