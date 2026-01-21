Verein sucht Standort für neue Oberschule in Auerbach: „Es tut sich enorm viel“ – wie geht es jetzt weiter?

Die Oberschule Schöneck plant eine Außenstelle im Göltzschtal. Nach dem Rückschlag in der Immobilienfrage, erreichten den Verein neue Angebote. Braucht es eine weitere Schule bei immer weniger Schülern?

Aufgeben wollen Nicol und Andreas Georgi nicht. Die Geschäftsführer des Vereins Hoffnungswerk Vogtland in Oelsnitz planen, eine neue Oberschule im Göltzschtal zu gründen. An den Start gehen soll die Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck mit einer 5. Klasse bereits im neuen Schuljahr. Doch das Vorhaben steht auf der Kippe, nachdem...