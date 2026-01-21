MENÜ
  Verein sucht Standort für neue Oberschule in Auerbach: „Es tut sich enorm viel" – wie geht es jetzt weiter?

Der Verein Hoffnungswerk Vogtland will eine Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck im Göltzschtal gründen.
Der Verein Hoffnungswerk Vogtland will eine Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck im Göltzschtal gründen. Bild: Marijan Murat/dpa
Ein kurz vor Weihnachten übermitteltes Mietangebot für die frühere Strukturfördergesellschaft in Auerbach hat das Landratsamt am 9. Januar wieder zurückgezogen.
Ein kurz vor Weihnachten übermitteltes Mietangebot für die frühere Strukturfördergesellschaft in Auerbach hat das Landratsamt am 9. Januar wieder zurückgezogen. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Der Teilschulnetzplan des Vogtlandkreises von 2024 prognostiziert bis 2033 zurückgehende Schülerzahlen.
Der Teilschulnetzplan des Vogtlandkreises von 2024 prognostiziert bis 2033 zurückgehende Schülerzahlen. Bild: Florian Wunderlich
Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland mit Sitz in Oelsnitz.
Nicol und Andreas Georgi sind die Geschäftsführer des Hoffnungswerkes Vogtland mit Sitz in Oelsnitz. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Verein sucht Standort für neue Oberschule in Auerbach: „Es tut sich enorm viel“ – wie geht es jetzt weiter?
Von Florian Wunderlich
Die Oberschule Schöneck plant eine Außenstelle im Göltzschtal. Nach dem Rückschlag in der Immobilienfrage, erreichten den Verein neue Angebote. Braucht es eine weitere Schule bei immer weniger Schülern?

Aufgeben wollen Nicol und Andreas Georgi nicht. Die Geschäftsführer des Vereins Hoffnungswerk Vogtland in Oelsnitz planen, eine neue Oberschule im Göltzschtal zu gründen. An den Start gehen soll die Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck mit einer 5. Klasse bereits im neuen Schuljahr. Doch das Vorhaben steht auf der Kippe, nachdem...
