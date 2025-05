Vereinshaus der Schützen in Falkenstein: Leim in Schlösser geschmiert

Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Worauf die Polizei nun hofft.

Eine unliebsame Überraschung erlebten Mitglieder der Falkensteiner Schützenvereinigung. Unbekannte hatten Schlösser am Vereinshaus der Schützen am Bleichweg beschädigt. Die Täter hatten Klebstoff in zwei Sicherheitsschlösser geschmiert. Das berichtete die Polizei. Wann die Täter aktiv wurden, dass konnte bisher nicht genau eingegrenzt...