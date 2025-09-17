Verkorkste Saison für Freibäder im Vogtland – wo man trotzdem zufrieden ist und welche Bäder noch offen sind

Auerbach
Wer im Freien baden will, kann in der Region eigentlich nur noch in Seen und Talsperren hüpfen. Wie ist die Saison für die Freibäder gelaufen? Mittlerweile haben sie alle zu. Naja, fast alle.
Treuen: In Treuen haben sie zumindest darüber nachgedacht. „Es soll ja nochmal schön werden“, sagt Pressesprecher Philipp Kober. „Wir haben deswegen diskutiert, unser Freibad bis zum Wochenende aufzulassen.“ Letztendlich hätte man sich aber dagegen entschieden. Die Wassertemperatur sei mittlerweile sehr niedrig und der Aufwand für ein,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.