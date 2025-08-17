Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein verletzter Radfahrer musste am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein verletzter Radfahrer musste am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht werden.
Auerbach
Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Treuen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall geschah in einem Kreisverkehr. Offenbar wurde der Radler übersehen.

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am frühen Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Treuen verletzt worden. Darüber berichtete die Polizei am Wochenende. Der Radfahrer war gegen 17.45 Uhr in einem Kreisverkehr unterwegs, als ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem VW von der Perlaser Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr zur Georgenstraße...
