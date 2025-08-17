Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Treuen

Der Unfall geschah in einem Kreisverkehr. Offenbar wurde der Radler übersehen.

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am frühen Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Treuen verletzt worden. Darüber berichtete die Polizei am Wochenende. Der Radfahrer war gegen 17.45 Uhr in einem Kreisverkehr unterwegs, als ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem VW von der Perlaser Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr zur Georgenstraße...