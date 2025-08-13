Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei suchte in Rodewisch nach einem vermissten 85 Jahre alten Mann.
Die Polizei suchte in Rodewisch nach einem vermissten 85 Jahre alten Mann. Bild: Robert Michael/dpa
Die Polizei suchte in Rodewisch nach einem vermissten 85 Jahre alten Mann.
Die Polizei suchte in Rodewisch nach einem vermissten 85 Jahre alten Mann. Bild: Robert Michael/dpa
Auerbach
Vermisst gemeldeter 85 Jahre alter Vogtländer tot aufgefunden
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei war seit Montag im Stadtgebiet von Rodewisch auf der Suche nach dem Vermissten. Auch Hunde kamen zum Einsatz. Jetzt fanden Suchkräfte den Mann.

Ein seit Samstagmittag vermisst gemeldeter 85-jährige Rodewischer ist tot. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, fanden Suchkräfte den Mann inzwischen leblos auf. Die Polizeidirektion Zwickau hat Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Derzeit bestehe aber kein Straftatverdacht, heißt es in der Mitteilung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
21.07.2025
1 min.
40-Jähriger überschlägt sich bei Rodewisch mit dem Quad
Ein Rettungshubschrauber war in Rodewisch im Einsatz.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz: Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus.
Lutz Kirchner
19.06.2025
1 min.
Vermisste 53-Jährige aus Meerane tot aufgefunden
Die Polizei suchte eine 53-jährige Vermisste aus Meerane.
Die Suche nach einer seit Dienstag vermissten 53-jährigen Frau aus Meerane ist beendet. Sie wurde in Wolkenburg gefunden. Die Angehörigen haben nun traurige Gewissheit.
Holger Frenzel
Mehr Artikel