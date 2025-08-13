Vermisst gemeldeter 85 Jahre alter Vogtländer tot aufgefunden

Auerbach
Die Polizei war seit Montag im Stadtgebiet von Rodewisch auf der Suche nach dem Vermissten. Auch Hunde kamen zum Einsatz. Jetzt fanden Suchkräfte den Mann.
Ein seit Samstagmittag vermisst gemeldeter 85-jährige Rodewischer ist tot. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, fanden Suchkräfte den Mann inzwischen leblos auf. Die Polizeidirektion Zwickau hat Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Derzeit bestehe aber kein Straftatverdacht, heißt es in der Mitteilung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.