Verrückt nach Simson, Trabi und Co.: Dieser Vogtländer ist der Erfinder des Ifa-Treffens

Eine Auto-Schau mit japanischem Touch in Rebesgrün steht am Anfang eines Oldtimer-Events, das sich zum 25. Mal wiederholt. Für kleines Geld sollte jeder dabei sein können, so das Credo des Erfinders.

Nach dem Ifa-Treffen ist vor dem Ifa-Treffen. Ein Motto, das seit 1999 bei Familie Strobel aus Rebesgrün gilt. Am 17. und 18. Mai rollen zum 25. Mal Fahrzeuge aus der damaligen DDR und deren Bruderländern durchs Vogtland. Hartmut Strobel, in dieser Woche 77 Jahre alt geworden, ist der Gründer des Oldtimer-Treffens. Eines war ihm immer besonders... Nach dem Ifa-Treffen ist vor dem Ifa-Treffen. Ein Motto, das seit 1999 bei Familie Strobel aus Rebesgrün gilt. Am 17. und 18. Mai rollen zum 25. Mal Fahrzeuge aus der damaligen DDR und deren Bruderländern durchs Vogtland. Hartmut Strobel, in dieser Woche 77 Jahre alt geworden, ist der Gründer des Oldtimer-Treffens. Eines war ihm immer besonders...