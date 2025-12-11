Verrückte Weihnachtsgeschichte im Vogtland: Wie die Psychiatrie zur Geburtsklinik wird

Auerbach
Jedes Jahr führen Mitarbeiter des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch ein Krippenspiel für Patienten auf. Diesmal hat ein Frauen-Trio das Stück geschrieben. Eine irre Story: witzig und kritisch.
Die Weihnachtsgeschichte aus dem Sächsischen Krankenhaus Rodewisch hat alles, was man so aus dem Lukas-Evangelium zu kennen glaubt. Oder fast. Da sind zwar Maria und Josef, die Hirten, und als Location der Stall in Bethlehem mitsamt Schafen. Aber einiges haben die Mitarbeiterinnen Kerstin Eisenschmidt, Franziska Fischer und Maria Rank vermischt...
