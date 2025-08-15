„Völlig überzogen“: Streik in Wernesgrüner Brauerei wird ausgeweitet – wie der Bierkonzern reagiert

Die Mitarbeiter von Wernesgrüner im Vogtland streiken weiter. Warum keine Einigung in den Verhandlungen zustande kam und was der Mutterkonzern Carlsberg zum Streik und den Auswirkungen sagt.

Der Streik in mehreren sächsischen Brauereien geht weiter. Auch die Beschäftigten der Wernesgrüner Brauerei sind weiterhin zum Arbeitskampf aufgerufen. Wie Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag sagte, habe es keine Einigung in den Tarifverhandlungen gegeben. Der Streik in mehreren sächsischen Brauereien geht weiter. Auch die Beschäftigten der Wernesgrüner Brauerei sind weiterhin zum Arbeitskampf aufgerufen. Wie Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Freitag sagte, habe es keine Einigung in den Tarifverhandlungen gegeben.