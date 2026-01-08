Vogel des Jahres 2026: Warum die Rebhühner im Vogtland bereits ausgestorben sind

Früher flitzten sie über Kartoffelbeete, doch heute sind die Rebhühner verschwunden in der Region. Welche Gründe ein Auerbacher Vogelkundler dafür nennt.

Die älteren Vogtländer berichten noch davon: Massenhaft Rebhühner habe es gegeben, fast überall. Doch diese Berichte gehören der Vergangenheit an. Der Vogel des Jahres 2026 gilt im Vogtland als ausgestorben. Die älteren Vogtländer berichten noch davon: Massenhaft Rebhühner habe es gegeben, fast überall. Doch diese Berichte gehören der Vergangenheit an. Der Vogel des Jahres 2026 gilt im Vogtland als ausgestorben.