Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Endlich ist der Teig glatt: 15 Minuten Dauerkneten können ordentlich an die Substanz gehen. Kursleiterin Saskia Bues (2. von links) ist mit den Ergebnissen zufrieden.
Endlich ist der Teig glatt: 15 Minuten Dauerkneten können ordentlich an die Substanz gehen. Kursleiterin Saskia Bues (2. von links) ist mit den Ergebnissen zufrieden. Bild: Sylvia Dienel
Endlich ist der Teig glatt: 15 Minuten Dauerkneten können ordentlich an die Substanz gehen. Kursleiterin Saskia Bues (2. von links) ist mit den Ergebnissen zufrieden.
Endlich ist der Teig glatt: 15 Minuten Dauerkneten können ordentlich an die Substanz gehen. Kursleiterin Saskia Bues (2. von links) ist mit den Ergebnissen zufrieden. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vogtländer backen ihr eigenes Brot -„Gerhardt“ macht das Mischbrot schön
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brotbackkurse im Oberlauterbacher Umweltzentrum sind gefragt. Nicht nur bei Menschen aus der Region. Was Anfänger beachten müssen, haben jetzt acht vogtländische Interessenten gelernt.

Kneten, einmal falten, wenden. Kneten, einmal falten, wenden. „Und die Hände drin lassen“, sagt Saskia Bues. Der Teig, aus dem Brote werden sollen, will ordentlich durchgewalkt werden. Noch klebt er an den Fingern. Aber das ändert sich bald. Nach mehr oder weniger 15 Minuten Krafteinsatz liegt ein glatter, handlicher Brocken in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
02.09.2025
4 min.
Grundschüler besuchen Ameisen-Großstadt in kleinem vogtländischen Wald
Ameisenheger Thomas Müller (hinten rechts) führte die Kinder vorsichtig an den Hügel heran.
„Natur zum Anfassen“ heißt ein Projekt, bei dem das Umweltzentrum Oberlauterbach als einer von 15 Naturhöfen Schülern Exkursionen anbietet. Im Vogtland machten Zweitklässler aus Dorfstadt den Anfang.
Sylvia Dienel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
31.07.2025
5 min.
Diese Frau lehrt im Vogtland die Kunst des Brotbackens mit Sauerteig
Saskia Bues gibt seit drei Jahren regelmäßig auch im Vogtland Brotbackkurse. Dabei ist Sauerteig Gerhard der Star.
Saskia Bues ist mit mobilen Brotbackkursen in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Ihr Erfolgsgeheimnis heißt Gerhard. Er ist 16 Jahre alt und kommt aus Österreich. Was sich dahinter verbirgt.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel