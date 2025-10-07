Vogtländer backen ihr eigenes Brot -„Gerhardt“ macht das Mischbrot schön

Brotbackkurse im Oberlauterbacher Umweltzentrum sind gefragt. Nicht nur bei Menschen aus der Region. Was Anfänger beachten müssen, haben jetzt acht vogtländische Interessenten gelernt.

Kneten, einmal falten, wenden. Kneten, einmal falten, wenden. „Und die Hände drin lassen“, sagt Saskia Bues. Der Teig, aus dem Brote werden sollen, will ordentlich durchgewalkt werden. Noch klebt er an den Fingern. Aber das ändert sich bald. Nach mehr oder weniger 15 Minuten Krafteinsatz liegt ein glatter, handlicher Brocken in der...