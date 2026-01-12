MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nötig hat sie es definitiv: Die Werdaer Straße in Kottengrün wird ab April 26 saniert.
Nötig hat sie es definitiv: Die Werdaer Straße in Kottengrün wird ab April 26 saniert. Bild: David Rötzschke
Nötig hat sie es definitiv: Die Werdaer Straße in Kottengrün wird ab April 26 saniert.
Nötig hat sie es definitiv: Die Werdaer Straße in Kottengrün wird ab April 26 saniert. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Vogtländer brauchen Geduld: Fahrbahn im Winter noch ohne Entwässerung
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Werdaer Straße in Kottengrün wird dieses Jahr zur Baustelle. Dann verschwindet nicht nur eine Buckelpiste, auch Oberflächenwasser soll künftig geordnet ablaufen.

Kanaluntersuchungen sind abgeschlossen, Aufträge für die grundhafte Sanierung der Werdaer Straße in Kottengrün vergeben. Gebaut wird dort aber erst ab dem kommenden Frühjahr. Und zwar vom 7. April bis zum 30. Oktober, informierte Bürgermeisterin Carmen Reiher zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei handelt es sich um den letzten, etwa 200...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
24.12.2025
1 min.
Unterstützung für vogtländisches Schuljubiläum
Die Werdaer Grundschule hat von großzügigen Gebern den dicksten Brocken bekommen.
Die Grundschule Werda wird mit privaten Zuwendungen mit viel Geld bedacht. Was die Gemeindefeuerwehr und das Freibad bekommen.
Sylvia Dienel
15:00 Uhr
1 min.
Ablaufdatum erreicht: Neue Schutzhelme für vogtländische Feuerwehr
Helme gehören für jede Feuerwehr zur Grundausstattung.
Die Gemeindefeuerwehr in Werda und dem Ortsteil Kottengrün kann bald einen Teil ihrer alten Ausrüstung zu den Akten legen.
Sylvia Dienel
12.01.2026
4 min.
US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis
Zahlreiche Bundesbeamte sind schon in Minneapolis - nun sollen noch mehr kommen.
Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE unter Trump stößt in demokratischen Städten auf Widerstand. Tödliche Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Frau befeuern das. Wie reagiert die Regierung?
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
12.01.2026
1 min.
Jessie Buckley holt Golden Globe als Drama-Darstellerin
Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Golden Globe.
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley spielt in dem Drama "Hamnet" die Frau von William Shakespeare - und gewinnt damit ihren ersten Golden Globe.
Mehr Artikel