Vogtländer brauchen Geduld: Fahrbahn im Winter noch ohne Entwässerung

Die Werdaer Straße in Kottengrün wird dieses Jahr zur Baustelle. Dann verschwindet nicht nur eine Buckelpiste, auch Oberflächenwasser soll künftig geordnet ablaufen.

Kanaluntersuchungen sind abgeschlossen, Aufträge für die grundhafte Sanierung der Werdaer Straße in Kottengrün vergeben. Gebaut wird dort aber erst ab dem kommenden Frühjahr. Und zwar vom 7. April bis zum 30. Oktober, informierte Bürgermeisterin Carmen Reiher zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei handelt es sich um den letzten, etwa 200...