Vogtländer segelt in Auerbach auf Platz eins

Zum dritten Mal hat der Auerbacher Fliegerklub am Wochenende ein Landesjugendvergleichsfliegen ausgerichtet. Lukas Möckel ließ 19 Mitbewerber aus acht Vereinen hinter sich.

Ein Segelflieger nach dem anderen bohrt sich in den blauen Himmel am Rand von Auerbach. Samstagmittag ist beim Landesjugendvergleichsfliegen auf dem Flugplatz Halbzeit. Drei Wertungsstarts müssen alle 20 Teilnehmer aus acht Vereinen absolvieren. Die sind Pflicht – mit allem, was dazugehört: saubere Kreiswechsel, Rollübungen, hochgezogene...