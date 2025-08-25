Vogtländer sollten jetzt ihre Lotto-Scheine checken: Millionen-Gewinner wird gesucht

Auerbach
79.047 Euro fehlen einem Vogtländer zur Millionen. Trotzdem kann der Lottospieler jubeln. Sechs Richtige im Spiel 6 aus 49 brachten ihm den Gewinn.
920.953 Euro gehen bald aufs Konto eines Lottospielers aus dem Vogtland. Einzig die Superzahl fehlte zum ganz großen Wurf, teilt Kerstin Waschke von Sachsenlotto mit. Auch eine knappe Million Euro bietet viel Spielraum, um sich Träume zu erfüllen. Der Gewinner hatte den Schein in einer Lottostelle im Vogtlandkreis abgegeben. Der Schein mit...
