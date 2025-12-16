Vogtländische Gemeinde geht neue Wege bei Veranstaltungstechnik: Jeder darf alles benutzen

Neustadt will noch nachhaltiger werden. In Kooperation mit dem Oberlauterbacher Umweltzentrum entsteht gerade ein Ausleih-Pool für örtliche Vereine und andere Einrichtungen. Was ist damit gemeint?

Das verlassene Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Poppengrün bekommt eine völlig neue Aufgabe. Aktuell ist die Dorfgemeinschaft Neustadt dabei, den 120 Quadratmeter großen Raum für einen im Aufbau begriffenen Ausleih-Pool herzurichten. „FAIRleih Neustadt" heißt das Projekt und damit spielt die Gemeinde vogtlandweit eine...