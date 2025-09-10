Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtländische Katzenstation in Bedrängnis: Betriebskosten fressen die Einnahmen

Die schwerverletzte und operierte Polly darf mit Marina Konrad mal kurz vor die Tür.
Die schwerverletzte und operierte Polly darf mit Marina Konrad mal kurz vor die Tür.
Auerbach
Vogtländische Katzenstation in Bedrängnis: Betriebskosten fressen die Einnahmen
Von Sylvia Dienel
Der Tierschutzverein Auerbach und Umgebung hat sein neues Katzenhaus mit Quarantänestation in Ellefeld eröffnet. Warum es immer schwieriger wird, alles zu finanzieren.

Polly hat die Isolierung im Käfig satt. Eine Halskrause zu tragen, macht auch keinen Spaß. Beides muss aber sein. Denn die verschmuste Katze erholt sich gerade von ihrer schweren Operation. Ein Vorderbein, ein Hinterbein und der Kiefer waren gebrochen. Wahrscheinlich durch einen Sturz, sagen die Pflegerinnen vom Tierschutzverein Auerbach und...
Mehr Artikel