Vogtländische Schule heißt jetzt nach einem Felsen

Die Grundschule in Falkenstein trägt seit Freitag den Namen „Grundschule am Schloßfelsen“. Am Festtag hatten die Schüler eine Premiere auf Lager.

Die „Grundschule Hauptstraße“ ist Geschichte. Seit Freitag trägt die Bildungseinrichtung in Falkenstein den Namen „Grundschule am Schloßfelsen“. Die Schule sollte nach einem der Wahrzeichen Falkensteins benannt werden. Bei einer Umfrage unter den Schülern lag der Schlossfelsen am Ende deutlich vor den anderen Ideen. Obwohl die heutigen...