Vogtländischer Nachwuchstrainer wird mit Bürgerpreis geehrt

Maurice Ruf führt beim 1. FC Rodewisch die Jüngsten an den Ballsport heran. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz und Erfolg gab es jetzt eine Auszeichnung von der Stadt.

Vier bis sieben Jahre alt sind Kinder, wenn sie ihre Kickerkarriere starten. Menschen wie Maurice Ruf haben prägenden Einfluss auf ihre Weiterentwicklung. Der 40-Jährige gehört dem Trainerstab des 1. FC Rodewisch an und ist dort mit für die G-Jugend zuständig. Dafür gab es jetzt den von der Sparkasse Vogtland gestifteten und mit 580 Euro...