Vogtländischer Stadtrat stellt Weichen für Kommunalwald

Satte 417 Festmeter sollen 2026 aus Falkensteiner Bestand entnommen werden. Das sieht der forstliche Wirtschaftsplan vor. Ein zweiter Beschluss regelt langfristiges Vorgehen.

Der Falkensteiner Kommunalwald wird nächstes Jahr um 417 Festmeter dezimiert. „Das ist eine relativ große Fläche für die Holzernte“, sagte Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) zur jüngsten Stadtratssitzung, als der Forstwirtschaftsplan zum Beschluss vorlag. „Es geht hier um Bestand, der über 60 Jahre alt ist.“ Danach soll wieder...