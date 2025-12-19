Vogtländischer Weihnachtsmann darf Bürgerpreis einsacken

Ein halbes Jahrhundert hat Jens Eberlein bei Neustädter Pyamidenfesten als Rotkittel Kinder beschenkt. Jetzt ist er dafür und für mehrere andere Ehrenämter ausgezeichnet worden.

Rot ist Jens Eberleins Markenzeichen. Jedes Jahr am ersten Adventssonntag steigt der Neustädter in seinen Kittel, zaubert sich einen langen, weißen Bart ins Gesicht, schnappt den Geschenkesack und bricht auf zum Pyramidenfest. So war es zumindest bis letztes Jahr. Jetzt ist ein neuer Weihnachtsmann in seine Fußstapfen getreten. Demzufolge stand... Rot ist Jens Eberleins Markenzeichen. Jedes Jahr am ersten Adventssonntag steigt der Neustädter in seinen Kittel, zaubert sich einen langen, weißen Bart ins Gesicht, schnappt den Geschenkesack und bricht auf zum Pyramidenfest. So war es zumindest bis letztes Jahr. Jetzt ist ein neuer Weihnachtsmann in seine Fußstapfen getreten. Demzufolge stand...