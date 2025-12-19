MENÜ
Jens Eberlein (links) nimmt von Ortschef Bert Blechschmidt den Bürgerpreis entgegen.
Jens Eberlein (links) nimmt von Ortschef Bert Blechschmidt den Bürgerpreis entgegen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vogtländischer Weihnachtsmann darf Bürgerpreis einsacken
Von Sylvia Dienel
Ein halbes Jahrhundert hat Jens Eberlein bei Neustädter Pyamidenfesten als Rotkittel Kinder beschenkt. Jetzt ist er dafür und für mehrere andere Ehrenämter ausgezeichnet worden.

Rot ist Jens Eberleins Markenzeichen. Jedes Jahr am ersten Adventssonntag steigt der Neustädter in seinen Kittel, zaubert sich einen langen, weißen Bart ins Gesicht, schnappt den Geschenkesack und bricht auf zum Pyramidenfest. So war es zumindest bis letztes Jahr. Jetzt ist ein neuer Weihnachtsmann in seine Fußstapfen getreten. Demzufolge stand...
