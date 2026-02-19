MENÜ
  • Vogtland-Dorf wirft seinen Skilift an: „Das ist das erste Mal seit zwei Jahren“

Max Geier auf dem Snowboard: Der junge Mann ist Verantwortlicher am Lift Werda.
Auerbach
Vogtland-Dorf wirft seinen Skilift an: „Das ist das erste Mal seit zwei Jahren“
Von Florian Wunderlich und Cornelia Henze
Die Sportler von der SG Werda lieben es spontan: Am heutigen Donnerstag schalten sie ihren Skilift an. Wer dort fahren will, muss schnell sein. Denn lange währt die Ski-Freude am Hang nicht.

Nanu, was ist jetzt los? Am Ski-Hang in Werda läuft nach zwei Jahren Pause der Schlepplift wieder. Am Donnerstag, 19. Februar, punkt 16 Uhr, setzt er sich in Bewegung. Alle kleinen und großen Skifreunde sind aufgerufen, spontan vorbeizukommen. „Das ist das erste Mal seit zwei Jahren“, freut sich Heiner Solbrig, Chef der SG Werda. Das letzte...
