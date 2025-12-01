Vogtland-Ei ist jetzt bewohnt - Kinder nehmen ihre neue Kita in Besitz

Am Montag hat die Rodewischer Kita „Schwalbennest“ ihre neuen Räumlichkeiten am Göltzschplatz bezogen. Warum für die Kinder die nächsten zwei Wochen besonders spannend werden.

Beutel um Beutel befestigt Susann Hauck auf dem grünen Pappdeckel. Unter ihren geschickten Händen nimmt der Adventskalender rasch Gestalt an. „Ich bin am Freitag nicht mehr dazu gekommen“, sagt die Erzieherin der Rodewischer Kita „Schwalbennest“. „Da hatten wir mit dem Umzug zu viel zu tun.“ Bevor am Montag die Ehrengäste kommen und...