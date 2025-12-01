Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Händewaschen im neuen Bad klappt bei Eddy schon sehr gut. Nicole Seidel muss nur ein klein wenig helfen.
Das Händewaschen im neuen Bad klappt bei Eddy schon sehr gut. Nicole Seidel muss nur ein klein wenig helfen. Bild: Gunter Niehus
Auch die Aula im Zentrum der Kita hat die Form eines Ei.
Auch die Aula im Zentrum der Kita hat die Form eines Ei. Bild: Gunter Niehus
Auch an den Außenanlagen haben die Handwerken noch ein bisschen was zu tun.
Auch an den Außenanlagen haben die Handwerken noch ein bisschen was zu tun. Bild: Gunter Niehus
Das Händewaschen im neuen Bad klappt bei Eddy schon sehr gut. Nicole Seidel muss nur ein klein wenig helfen.
Das Händewaschen im neuen Bad klappt bei Eddy schon sehr gut. Nicole Seidel muss nur ein klein wenig helfen. Bild: Gunter Niehus
Auch die Aula im Zentrum der Kita hat die Form eines Ei.
Auch die Aula im Zentrum der Kita hat die Form eines Ei. Bild: Gunter Niehus
Auch an den Außenanlagen haben die Handwerken noch ein bisschen was zu tun.
Auch an den Außenanlagen haben die Handwerken noch ein bisschen was zu tun. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Vogtland-Ei ist jetzt bewohnt - Kinder nehmen ihre neue Kita in Besitz
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montag hat die Rodewischer Kita „Schwalbennest“ ihre neuen Räumlichkeiten am Göltzschplatz bezogen. Warum für die Kinder die nächsten zwei Wochen besonders spannend werden.

Beutel um Beutel befestigt Susann Hauck auf dem grünen Pappdeckel. Unter ihren geschickten Händen nimmt der Adventskalender rasch Gestalt an. „Ich bin am Freitag nicht mehr dazu gekommen“, sagt die Erzieherin der Rodewischer Kita „Schwalbennest“. „Da hatten wir mit dem Umzug zu viel zu tun.“ Bevor am Montag die Ehrengäste kommen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
27.11.2025
2 min.
Wahl 2026: Dieser AfD-Kandidat will Bürgermeister in Vogtland-Stadt werden
Tino Wolf (AfD) ist in Rodewisch Stadtrat - will aber 2026 Bürgermeister werden.
Tino Wolf von der AfD möchte am 1. Februar 2026 in Rodewisch zum Bürgermeister gewählt werden. Der Politik-Neuling wird damit zum Mitbewerber von Amtsinhaberin Kerstin Schöniger (CDU).
Cornelia Henze
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
07.11.2025
2 min.
Straßenbau im Vogtland: Wo Rodewisch seinen nächsten Kreisverkehr bekommt
An dieser Stelle soll ein Kreisverkehr entstehen.
Die Schlossstraße in Rodewisch soll saniert werden. In diesem Zuge entsteht dort auch ein Kreisverkehr. Warum die Bagger bald anrollen müssen.
Gunter Niehus
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel