Vogtland: Prozess um angebliche Vergewaltigung eines Kindes - Hoffen auf die entscheidende Zeugin

Am Landgericht ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Eine Frage rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Von wem die Antwort abhängt.

Die Anklage gegen den 56-Jährigen drohte schon, in einem entscheidenden Punkt in sich zusammenzubrechen. Da hielt Richter Jörg Burmeister am Freitag mit einer gewissen Erleichterung Akten in die Höhe, die endlich Antwort auf eine Schlüsselfrage des Verfahrens versprachen: Hat der Angeklagte tatsächlich über Jahre hinweg mit seiner... Die Anklage gegen den 56-Jährigen drohte schon, in einem entscheidenden Punkt in sich zusammenzubrechen. Da hielt Richter Jörg Burmeister am Freitag mit einer gewissen Erleichterung Akten in die Höhe, die endlich Antwort auf eine Schlüsselfrage des Verfahrens versprachen: Hat der Angeklagte tatsächlich über Jahre hinweg mit seiner...