Vogtland: Schwerer Unfall an Autobahn-Abfahrt Treuen - Rückstau auf A 72

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahnbrücke bei Treuen für zwei Stunden gesperrt gewesen. Was genau passiert war.

Fünf Verletzte - davon zwei Schwerverletzte - mussten am Montag nach einem Verkehrsunfall an der Autobahnfahrt Treuen medizinisch versorgt werden. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau am späten Nachmittag mitteilte, war auf der Staatsstraße 299 gegen 14 Uhr ein Renault auf einen anderen Renault aufgefahren. Der 41-jährige...