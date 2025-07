Vogtland: Warum es kein Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs gibt - „Das ist der Klassiker für ein falsches Geständnis“

Am Zwickauer Landgericht hätte am Mittwoch eigentlich das Urteil im Verfahren gegen einen 55-Jährigen fallen sollen. Doch dazu kam es nicht. Wie geht es jetzt weiter?

Richter Jörg Burmeister warnte die Staatsanwältin. „Im neuen Verfahren könnte die Anklage wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen“, sagte Burmeister am Mittwoch beim Prozess vor dem Zwickauer Landgericht. Ein 55-jähriger Mann aus der Raum Auerbach ist angeklagt, mit seiner damals neunjährigen Adoptivtochter in vier Fällen...