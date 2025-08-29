Vogtlanddorf gibt Geld fürs Stromsparen aus

LED-Leuchten sollen herkömmliche Dampflampen ablösen. Warum sich das erst in ein paar Jahren rechnet.

In der Gemeinde Steinberg werden noch in diesem Jahr die herkömmlichen Natrium- und Quecksilberdampflampen der Straßenbeleuchtung gegen LED-Leuchten ausgetauscht. Die Gemeinderäte, die kürzlich einen entsprechenden Beschluss fassten, erhoffen sich dadurch Strom- und letztendlich Geldeinsparungen. Den Strom spart die Gemeinde sofort nach dem...