Vogtlandkreis sperrt großen Veranstaltungssaal: Fallen jetzt Konzerte und Shows aus?

Das Landratsamt hat den Rodewischer Ratskellersaal amtlich versiegeln lassen, das Betreten ist verboten. Welche Gründe die Kreisbehörde für diesen Schritt nennt und was Rodewischs Bürgermeisterin dazu sagt.

Der Faschingsauftakt am 11.11. fiel im Rodewischer Rathaus alles andere als heiter aus. Mitarbeitende der Unteren Bauaufsicht der Landkreisbehörde rückten an, um den Ratskellersaal für Veranstaltungen und Besucherverkehr zu sperren. Grund: Brandschutzmängel.