  • Vogtlandkreis sperrt großen Veranstaltungssaal: Fallen jetzt Konzerte und Shows aus?

Das Rodewischer Rathaus mit Ratskeller: Der Saal wurde nun von der kreislichen Baubehörde geschlossen.
Das Rodewischer Rathaus mit Ratskeller: Der Saal wurde nun von der kreislichen Baubehörde geschlossen. Bild: David Rötzschke
Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU).
Rodewischs Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU). Bild: David Rötzschke
Die letzte große Veranstaltung im Ratskeller war am 8. November die Schneewittchen-Premiere der Bühnenhelden. Nun wurde die Gästeanzahl halbiert.
Die letzte große Veranstaltung im Ratskeller war am 8. November die Schneewittchen-Premiere der Bühnenhelden. Nun wurde die Gästeanzahl halbiert. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Vogtlandkreis sperrt großen Veranstaltungssaal: Fallen jetzt Konzerte und Shows aus?
Von Cornelia Henze
Das Landratsamt hat den Rodewischer Ratskellersaal amtlich versiegeln lassen, das Betreten ist verboten. Welche Gründe die Kreisbehörde für diesen Schritt nennt und was Rodewischs Bürgermeisterin dazu sagt.

Der Faschingsauftakt am 11.11. fiel im Rodewischer Rathaus alles andere als heiter aus. Mitarbeitende der Unteren Bauaufsicht der Landkreisbehörde rückten an, um den Ratskellersaal für Veranstaltungen und Besucherverkehr zu sperren. Grund: Brandschutzmängel.
