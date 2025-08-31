Von Dachbodenfunden ins Rampenlicht: Wie das Vogtland den Falkensteiner Maler Walter Dietrich wieder entdeckt

Auerbach
Jahrzehnte haben Gemälde von Walter Dietrich auf Dachböden verbracht. Jetzt widmet ihm seine Heimatstadt Falkenstein eine Ausstellung. Dafür war viel Vorarbeit nötig.
Stephan Ernst ist der Letzte seiner Art: Letzter Freund von Walter Dietrich, einem Falkensteiner Künstler, den zu Lebzeiten wenige und nach seinem Tod kaum jemand in der Heimatstadt kannt. Eine Ausstellung schenkt ihm jetzt Aufmerksamkeit, holt seine Werke zurück ins Licht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.