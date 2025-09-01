Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von der Handdruckspritze bis zum Leichenwagen: Welcher Vogtlandort gleich mehrere Partys feierte

Aktive und Kameraden im Ruhestand nehmen ihr ältestes Fahrzeug in die Mitte.
Aktive und Kameraden im Ruhestand nehmen ihr ältestes Fahrzeug in die Mitte. Bild: Sylvia Dienel
Aktive und Kameraden im Ruhestand nehmen ihr ältestes Fahrzeug in die Mitte.
Aktive und Kameraden im Ruhestand nehmen ihr ältestes Fahrzeug in die Mitte. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Von der Handdruckspritze bis zum Leichenwagen: Welcher Vogtlandort gleich mehrere Partys feierte
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eich hat am Wochenende aufwändig gefeiert. Die freiwillige Feuerwehr gibt es seit 150 Jahren, der Kindergarten zog 1995 ins 120 Jahre alte Schulgebäude.

Was verbindet eine Handdruckspritze Baujahr 1890 mit einem Leichenwagen? Vielleicht mehr, als Erzählungen in ihrem Heimatort Eich hergeben. Am Wochenende rückte das erhalten gebliebene Fahrzeug bei einem Theaterstück zum Jubiläum „150 Jahre Feuerwehr“ in den Mittelpunkt. Das lustig-derbe Stück handelte von einer historischen...
