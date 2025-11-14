Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Autos sind in Treuen zusammengestoßen.
Zwei Autos sind in Treuen zusammengestoßen. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Auerbach
Vorfahrt in Treuen genommen – 64-Jährige bei Kollision verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Feuerwehrleute müssen aus den Autos laufende Flüssigkeiten beseitigen. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 13. November, in Treuen hat eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Ein 81-jähriger Volkswagen-Fahrer stieß gegen 15.10 Uhr beim Abbiegen von der Heinrich-Heine-Straße in die Hartmannsgrüner Straße mit dem Wagen der vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen zusammen, die von der...
