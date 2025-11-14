Vorfahrt in Treuen genommen – 64-Jährige bei Kollision verletzt

Feuerwehrleute müssen aus den Autos laufende Flüssigkeiten beseitigen. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 13. November, in Treuen hat eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Ein 81-jähriger Volkswagen-Fahrer stieß gegen 15.10 Uhr beim Abbiegen von der Heinrich-Heine-Straße in die Hartmannsgrüner Straße mit dem Wagen der vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen zusammen, die von der...