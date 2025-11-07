Vorgtländisch-uriges Herbstfest statt Hofweihnacht

Zum zweiten Mal richtet das Oberlauterbacher Umweltzentrum am Sonntag einen KreAktiv-Markt aus. Wie der Name andeutet, dreht sich viel um pfiffige, spannende Mitmachangebote.

Im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum laufen letzte Vorbereitungen für den 2. KreAktiv-Markt auf vollen Touren. Am Sonntag mischen sich dort wieder Glühwein- und Mandelduft. Der Grill wird angeworfen, drinnen und draußen stehen Verkaufs- und Mitmachstände Seite an Seite. Die Mischung aus Herbststimmung und Vorfreude auf den Advent hat... Im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum laufen letzte Vorbereitungen für den 2. KreAktiv-Markt auf vollen Touren. Am Sonntag mischen sich dort wieder Glühwein- und Mandelduft. Der Grill wird angeworfen, drinnen und draußen stehen Verkaufs- und Mitmachstände Seite an Seite. Die Mischung aus Herbststimmung und Vorfreude auf den Advent hat...