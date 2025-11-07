Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Borowski ist Holzwerkstatt-Hausherr und leitet den Futterhäuschenbau.
Andreas Borowski ist Holzwerkstatt-Hausherr und leitet den Futterhäuschenbau. Bild: Sylvia Dienel
Andreas Borowski ist Holzwerkstatt-Hausherr und leitet den Futterhäuschenbau.
Andreas Borowski ist Holzwerkstatt-Hausherr und leitet den Futterhäuschenbau. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vorgtländisch-uriges Herbstfest statt Hofweihnacht
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zweiten Mal richtet das Oberlauterbacher Umweltzentrum am Sonntag einen KreAktiv-Markt aus. Wie der Name andeutet, dreht sich viel um pfiffige, spannende Mitmachangebote.

Im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum laufen letzte Vorbereitungen für den 2. KreAktiv-Markt auf vollen Touren. Am Sonntag mischen sich dort wieder Glühwein- und Mandelduft. Der Grill wird angeworfen, drinnen und draußen stehen Verkaufs- und Mitmachstände Seite an Seite. Die Mischung aus Herbststimmung und Vorfreude auf den Advent hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Vogtländer backen ihr eigenes Brot -„Gerhardt“ macht das Mischbrot schön
Endlich ist der Teig glatt: 15 Minuten Dauerkneten können ordentlich an die Substanz gehen. Kursleiterin Saskia Bues (2. von links) ist mit den Ergebnissen zufrieden.
Brotbackkurse im Oberlauterbacher Umweltzentrum sind gefragt. Nicht nur bei Menschen aus der Region. Was Anfänger beachten müssen, haben jetzt acht vogtländische Interessenten gelernt.
Sylvia Dienel
02.09.2025
4 min.
Grundschüler besuchen Ameisen-Großstadt in kleinem vogtländischen Wald
Ameisenheger Thomas Müller (hinten rechts) führte die Kinder vorsichtig an den Hügel heran.
„Natur zum Anfassen“ heißt ein Projekt, bei dem das Umweltzentrum Oberlauterbach als einer von 15 Naturhöfen Schülern Exkursionen anbietet. Im Vogtland machten Zweitklässler aus Dorfstadt den Anfang.
Sylvia Dienel
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel