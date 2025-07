Vorreiter für diese Schule waren Lehrer aus dem Vogtland: Jetzt feiern sie und ihre Schüler das Jubiläum

Als man am BSZ Rodewisch vor 25 Jahren das Informatik-Gymnasium gründete, gab es das noch nirgendwo in Deutschland.

Das Infomatik-Gymnasium am Beruflichen Schulzentrum Vogtland in Rodewisch wird in diesem Herbst 25 Jahre alt. Darauf und auf eine Besonderheit weist Direktor Tasso Börner hin. Denn im Jahr 2000 war diese Schulart weit und breit einzigartig. „Wir haben die Schulart für das sächsische Berufliche Gymnasium in Rodewisch entwickelt und seitdem...