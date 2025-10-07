Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Bild aus besseren Tagen. Vom Sprungturm wird wohl niemand mehr springen.
Ein Bild aus besseren Tagen. Vom Sprungturm wird wohl niemand mehr springen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Ein Bild aus besseren Tagen. Vom Sprungturm wird wohl niemand mehr springen.
Ein Bild aus besseren Tagen. Vom Sprungturm wird wohl niemand mehr springen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Waldbad Brunn: Wie es mit dem Auerbacher Bad weitergeht
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittlerweile steht fest, dass nicht das Waldbad in Brunn, sondern das Freibad in Rebesgrün saniert wird. Nun muss geklärt werden, was mit Becken, Sprungturm und Co. passiert. Das Rathaus schweigt.

Es war über Jahrzehnte hinaus das beherrschende Thema der Auerbacher Kommunalpolitik: Wie weiter mit dem Waldbad Brunn? Seit das Ganzjahresbad 2005 geschlossen, 2008 als reines Freibad wieder eröffnet und 2022 endgültig dicht gemacht worden war, diskutierten Stadträte und Öffentlichkeit ein ums andere Mal über die Zukunft von Auerbachs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
29.09.2025
5 min.
Umfrage zur Zukunft der Auerbacher Innenstadt: „Die Leute wünschen sich Großstadt-Feeling“
Was wünschen sich die Auerbacher von ihrer Innenstadt? Das haben Studenten aus Plauen nun in Erfahrung gebracht.
Was wünschen sich Menschen in der Innenstadt? Die Ergebnisse einer Passantenbefragung in Auerbach überraschen wenig. Welche Ideen laut wurden und warum Tempo bei der Umsetzung nicht zu erwarten ist.
Florian Wunderlich
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
02.07.2025
3 min.
Ein Schwimmbad für Auerbach – Wann die Vogtländer mehr darüber erfahren
Ralf Voigtländer war lange Jahre Leiter des Rebesgrüner Schwimmbads.
Das Freibad in Rebesgrün wird grundlegend umgebaut, dies wurde nun definitiv beschlossen. Für die Zukunft des Bades in Brunn gibt es zumindest schon einmal einen Vorschlag.
Gunter Niehus
Mehr Artikel