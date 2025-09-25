„Waldkicker“ aus dem vogtländischen Neustadt wollen zum Bundesligisten

Auerbach
Die jüngsten Spieler der SG Neustadt beteiligen sich an einem deutschlandweiten Bildungsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit und wollen ein Treffen mit Bundesligisten gewinnen. Was müssen sie dafür tun?
Wasser und Strom sparen, Müll sammeln und trennen, zum Training laufen oder radeln, Fahrgemeinschaften bilden und Bäume pflanzen. Punkte gibt es für alle möglichen Aktivitäten, die der Nachhaltigkeit dienen. Auch Besuche in gemeinnützigen Einrichtungen zählen. Die Bildungsinitiative „Waldkicker“ hat daraus ein groß angelegtes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.