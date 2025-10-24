Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Waldgebiet um den Fronberg soll touristisch weiter erschlossen werden.
Das Waldgebiet um den Fronberg soll touristisch weiter erschlossen werden. Bild: David Rötzschke/Archiv
Das Waldgebiet um den Fronberg soll touristisch weiter erschlossen werden.
Das Waldgebiet um den Fronberg soll touristisch weiter erschlossen werden. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Wanderregion soll attraktiver werden: Pläne für den Fronberg im Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fronberg bei Treuen soll bis 2028 für Touristen besser erschlossen werden. Der Geo-Umweltpark Vogtland und Kommunen ziehen dafür an einem Strang.

Das Gebiet rund um den Fronberg bei Treuen soll in den kommenden Jahren attraktiver für den Tourismus und die Erholung in der Region werden. Wie der Geo-Umweltpark Vogtland informiert hat, soll das Areal künftig als Naherholungs- und Wanderregion weiterentwickelt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auftaktveranstaltung der beteiligten Kommunen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
22.09.2025
1 min.
Georanger zeigen Interessierten Naturschönheiten bei Falkenstein und Grünheide
Anlässlich des Tages des Geotops wurden drei Führungen im Geo-Umweltpark Vogtland angeboten.
Michael Brandenburg
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
17.09.2025
2 min.
Mit den Geo-Rangern unterwegs: Umweltpark im Vogtland bietet drei besondere Führungen an
Die Geo-Ranger laden zu drei Führungen durchs Vogtland ein.
Der Geo-Umweltpark Vogtland bietet am Wochenende drei kostenfreie Führungen an. Welche Touren zur Auswahl stehen und was es zu entdecken gibt.
Florian Wunderlich
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel