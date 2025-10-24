Wanderregion soll attraktiver werden: Pläne für den Fronberg im Vogtland

Der Fronberg bei Treuen soll bis 2028 für Touristen besser erschlossen werden. Der Geo-Umweltpark Vogtland und Kommunen ziehen dafür an einem Strang.

Das Gebiet rund um den Fronberg bei Treuen soll in den kommenden Jahren attraktiver für den Tourismus und die Erholung in der Region werden. Wie der Geo-Umweltpark Vogtland informiert hat, soll das Areal künftig als Naherholungs- und Wanderregion weiterentwickelt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auftaktveranstaltung der beteiligten Kommunen...