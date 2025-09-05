Warum der Dahlienkönig aus dem Vogtland kürzer treten will

Ein Schreiersgrüner Ehepaar lädt dieses Wochenende zur Dahlienschau mit Gartenbahnambiente ein. Besucher erleben erste Sonderfahrt mit dem Nachtexpress. Warum es dieses Jahr „nur“ 40 Sorten sind.

Dieser Mann steht zweifelsohne auf feurige Mexikanerinnen. An „Baby Blue", „Jescot Julie", „Vielliebchen" oder „Alpenpauline" kann sich Dahlienliebhaber Frank Hofmann nicht satt sehen. Für ihn sind die krautigen Schönheiten die Königinnen des Spätsommers. Seit vielen Jahren lädt der 74-Jährige mit seiner Frau zur Dahlienschau...