Warum der Lengenfelder Angsthund Lennox noch immer frei herumläuft

Es ist der 10. März 2023, als Rüde Lennox seinen Besitzern in Lengenfeld davonläuft. „Da hat es mal einen Knall gegeben und der Lennox war übern Zaun“, erinnert sich Jamy Kurtz, die mit Lebensgefährte Ronny Dressel in der „Grün“ in Lengenfeld lebt. Seitdem wird der Hund der Rasse Australian Shepherd, der ein Angsthund ist, täglich...