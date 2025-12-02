Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Warum ein Fels im Vogtland genau vermessen wird: „Die Nase wird eines Tages abbrechen"

Julia Czerny und Marek Michaelis arbeiten mit Kamera und Drohne, im eine 3D-Vermessung des Mönchs zu erstellen.
Julia Czerny und Marek Michaelis arbeiten mit Kamera und Drohne, im eine 3D-Vermessung des Mönchs zu erstellen. Bild: Margitta Rosenbaum
Warum ein Fels im Vogtland genau vermessen wird: „Die Nase wird eines Tages abbrechen“
Von Margitta Rosenbaum
Zwei Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden vermessen in Grünbach die Felsformation, die der Mönch genannt wird, damit ein 3D-Modell entstehen kann.

Mit Schnee hatten sie nicht gerechnet. Ausgestattet mit Besen und Astsäge stapfen Julia Czerny und Marek Michaelis durch den Wald am Schwarzen Stein. Ihre Aufmerksamkeit gilt dem Mönch. Doch ihnen geht es nicht um die Sage vom Moosmann, der den hartherzigen Mönch zu Stein werden ließ. Die beiden studieren im Geomatik im 7. Semester an der...
